В центре реабилитации Мариуполя пытался повеситься 14-летний подросток

В Мариупольском детском реабилитационном центре пытался покончить жизнь самоубийством 14-летний подросток. Его спас воспитатель, который проходил мимо и увидел, как парень накидывает на шею петлю, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, подросток попал в центр в этот же день. Он приехал из Киевской области – на реабилитацию его отправила мать.

Повеситься парень пытался с помощью с помощью шнурков со своей обуви.

В настоящее время парень находится под контролем врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С подростком работают сотрудники отдела ювенальной превенции полиции Донецкой области и психологи. Под пристальным наблюдением специалистов парень будет находиться следующие несколько дней.