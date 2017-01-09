vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1285 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
09-01-2017, 10:06
Просмотров: 1852
Комментариев: 0

В центре реабилитации Мариуполя пытался повеситься 14-летний подросток

В Мариупольском детском реабилитационном центре пытался покончить жизнь самоубийством 14-летний подросток. Его спас воспитатель, который проходил мимо и увидел, как парень накидывает на шею петлю, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснилось, подросток попал в центр в этот же день. Он приехал из Киевской области – на реабилитацию его отправила мать.

Повеситься парень пытался с помощью с помощью шнурков со своей обуви.

В настоящее время парень находится под контролем врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С подростком работают сотрудники отдела ювенальной превенции полиции Донецкой области и психологи. Под пристальным наблюдением специалистов парень будет находиться следующие несколько дней.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»