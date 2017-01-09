Авария на Донетчине: 2 человека погибли, 2 – пострадали

В Славянске в минувшие выходные произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль «Хюндай», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, врезался в электроопору.

По информации пресс-службы областного главка полиции, в результате происшествия два пассажира погибли - женщины 23 и 26 лет, и два пострадало - 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего).