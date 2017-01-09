vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1288 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
09-01-2017, 11:04
Просмотров: 333
Комментариев: 0

Руководитель штаба АТО: военные, пропавшие на Донбассе, до сих пор не найдены

Состояние двух из трех военнослужащих, раненых за минувшие сутки в результате боевых действий, удовлетворительное.

«Известно, что трое военных ранены на различных направлениях. Знаю, что состояние двух - удовлетворительное, третьего - не могу точно сказать», - сообщил в эфире телеканала «112 Украина» руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

Что касается пропавших бойцов – с ними до сих пор нет связи. «К сожалению, до сих пор никакой информации, кроме той, которая подавалась вчера вечером, нет», - отметил Матюхин.




Port
Loading...

Читайте также:

Штаб АТО: возле линии разграничения пропали 3 военнослужащих

Они не вернулись в место расположения подразделения


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»