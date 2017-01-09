В небе над Россией взорвался метеорит

Над Онежским районом Архангельской области сгорел метеорит. Специалисты сообщают, что в результате разрушений и пострадавших нет.
Падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.
Над Онежским районом Архангельской области сгорел метеорит. Специалисты сообщают, что в результате разрушений и пострадавших нет.
Падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.
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Синоптики обещают ясную погоду