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Рубрика: Необычные новости
09-01-2017, 13:17
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[Видео]

В небе над Россией взорвался метеорит

Над Онежским районом Архангельской области сгорел метеорит. Специалисты сообщают, что в результате разрушений и пострадавших нет.

Падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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