На Донбассе снизилась боевая активность, «горячие» точки – традиционны

Луганское направление

Боевая активность вчера была несколько меньше, чем сутками ранее. Так, количество случаев нарушения перемирия уменьшилось вдвое – до десяти. Из них два обстрела были с применением минометов. Это произошло в одной из самых горячих точек Луганского направления минувших дней – в Троицком. Там же днем зафиксирована «работа» снайпера.

В районе Попасной, а именно вблизи села Новозвановка, обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в основном в темное время суток. Также по одной вооруженной провокации провели в Станице Луганской и Лопаскино, что на левом берегу Северского Донца.

Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Донецкое направление

Участки боевой активности – традиционны: Светлодарская дуга, северные окраины Горловки и Авдеевская промзона. Тяжелое вооружение применяли во всех трех районах.

В то же время вблизи Светлодарска активно обстреливали наших военных из вооружения на БМП. В общем, каждый из случаев нарушения режима тишины на Донецком направлении продолжался в среднем от тридцати минут до трех часов. Длительные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 11 обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения.