На Мариупольском направлении продолжаются вооруженные провокации, стреляли из артиллерии и танков

За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 30 обстрелов, в том числе 8 – из тяжелого вооружения.

Наиболее напряженной обстановка остается на юге направления – на участке фронта от Павлополя до Широкино. Там начали провоцировать наших военных уже от самой полночи, открывая огонь в сторону украинских позиций из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Уже ближе к обеду в ход пошли минометы, из которых обстреляли украинские рубежи обороны в Гнутово, Водяном и Широкино. А под вечер, с наступлением сумерек, нанесли артиллерийский удар по силам АТО в Широкино и дважды обстреляли из танка украинский опорный пункт в Талаковке. После этого боевая активность уменьшилась, и до конца суток применяли в основном стрелковое оружие, периодически открывая огонь в сторону укреплений ВСУ.

На участке фронта Марьинка – Красногоровка вчера зафиксировано четыре случая нарушения режима перемирия. Все – неприцельные и с использованием стрелкового оружия.