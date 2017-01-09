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Рубрика: Новости Украины и мира
09-01-2017, 16:4-
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В Нидерландах задержали журналиста с останками жертв сбитого на Донбассе «Боинга»

В аэропорту "Схипхол" задержали голландского журналиста Микеля Спеккерса, у которого нашли обломки сбитого в небе над Донецкой областью «Боинга», а также объекты, похожие на человеческие останки.

Как сообщает прокуратура Голландии, изъятое направлено на экспертизу. Проводится расследование.

При этом сам журналист уверяет, что снимал документальный фильм о жизни на востоке Украины. Он заявил, что добровольно хотел отдать найденное на месте крушения самолета, а в результате у него все изъяли, включая технику.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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