В Нидерландах задержали журналиста с останками жертв сбитого на Донбассе «Боинга»

В аэропорту "Схипхол" задержали голландского журналиста Микеля Спеккерса, у которого нашли обломки сбитого в небе над Донецкой областью «Боинга», а также объекты, похожие на человеческие останки.

Как сообщает прокуратура Голландии, изъятое направлено на экспертизу. Проводится расследование.

При этом сам журналист уверяет, что снимал документальный фильм о жизни на востоке Украины. Он заявил, что добровольно хотел отдать найденное на месте крушения самолета, а в результате у него все изъяли, включая технику.