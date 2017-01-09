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Рубрика: Новости Донбасса
09-01-2017, 17:45
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На Донбассе прекратили соцвыплаты 800 псевдопереселенцам

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области более 800 псевдопереселенцев, которые получали украинские социальные выплаты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, все эти люди получали средства из государственного бюджета, хотя постоянно проживали на территории Станично-Луганского района, подконтрольной ЛНР.

Руководство райгосадминистрации приняло решение о прекращении выплат всем этим людям. Таким образом, сэкономлено около 4 миллионов гривен из государственного бюджета.

В СБУ всех их называют боевиками, но не уточняют, являются ли они членами ЛНР, либо же это обычные пенсионеры.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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