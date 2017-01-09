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Рубрика: Новости Мариуполя
09-01-2017, 18:13
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Под Мариуполем автодор «наказали» за несвоевременную уборку снега на дорогах

С 20 часов вчерашнего дня, 8 января, в Донецкой области шел снег. Однако не все дорожники успели вовремя расчистить трассы.

Так, работники филиала райавтодора, которые обслуживают участок автодороги М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» от стационарного поста Мангуш до границы Запорожской области, уже наказаны за несвоевременную уборку снега.

С целью экстренного реагирования на выявленные недостатки, сотрудниками полиции был составлен административный материал по статье 140 КУоАП «Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения, или обозначения на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ» и выдано предписание на устранение выявленных недостатков.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»