Под Мариуполем автодор «наказали» за несвоевременную уборку снега на дорогах

С 20 часов вчерашнего дня, 8 января, в Донецкой области шел снег. Однако не все дорожники успели вовремя расчистить трассы.

Так, работники филиала райавтодора, которые обслуживают участок автодороги М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» от стационарного поста Мангуш до границы Запорожской области, уже наказаны за несвоевременную уборку снега.

С целью экстренного реагирования на выявленные недостатки, сотрудниками полиции был составлен административный материал по статье 140 КУоАП «Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения, или обозначения на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ» и выдано предписание на устранение выявленных недостатков.