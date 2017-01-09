В СБУ отказываются комментировать информацию о пропавших в зоне АТО военных

В Службе безопасности Украины пока отказываются комментировать информацию о трех военнослужащих, пропавших вчера в зоне АТО.

Советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что недавно закончилась встреча с начальником управлений одной из областей, которая находится на линии разграничения. «Мы пока не комментируем информацию, связанную с исчезновением троих военных, чтобы процесс освобождения этих ребят был эффективным», - отметил Тандит.

Далее советник главы ведомства добавил: «Важно, чтобы ребята вернулись в свою воинскую часть и с ними ничего не произошло».