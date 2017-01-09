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Рубрика: Новости Донбасса
09-01-2017, 19:39
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Сегодня на фронте применили «Грады», ранены 2 бойцов

Сегодня, 9 января, на Донбассе насчитали 27 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих, сообщает пресс-центр АТО.

На Донецком направлении из минометов обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Авдеевку и Опытное.

На Луганском направлении по Троицкому били из минометов, по Новозвановке – из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Также в районе Троицкого работал снайпер.

Кроме того, возле Сизого применили БМ-21 «Град».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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