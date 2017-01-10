Осторожно! На дорогах гололедица!

По информации Гидрометцентра, на территории Донецкой области ожидается температура воздуха до -7, снег, на юге местами сильный снег, гололедица, туман.

Сотрудники полиции, отвечающие за безопасность дорожного движения, и представители дорожных служб контролируют ситуацию на дорогах области и готовы для устранения последствий осложненных погодных условий.

Правоохранители напоминают водителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Необходимо быть очень осторожными на дорогах, выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Во время сильных осадков необходимо двигаться с включенным ближним светом фар, заранее снижать скорость перед проездом перекрестков и пешеходных переходов.

Целесообразно также отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию.

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите свою жизнь!