В зоне АТО ранены 5 военнослужащих

За минувшие сутки на востоке Украины насчитали 46 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получили 5 военнослужащих, сообщает пресс-центр АТО.
На Донецком направлении в районе Авдеевки, Луганского, Зайцево, Красногоровки и Опытного применили минометы разных калибров, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, по Луганскому били из вооружения БМП.
На Луганском направлении по позициям возле Сизого били из БМ-21 «Град». Кроме того, здесь применили минометы, гранатометы и противотанковые управляемые ракетные комплексы – возле населенных пунктов Троицкое, Станица Луганская и Новозвановка.
А у Троицкого работали снайперы.