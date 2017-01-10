В зоне АТО ранены 5 военнослужащих

За минувшие сутки на востоке Украины насчитали 46 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получили 5 военнослужащих, сообщает пресс-центр АТО.

На Донецком направлении в районе Авдеевки, Луганского, Зайцево, Красногоровки и Опытного применили минометы разных калибров, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, по Луганскому били из вооружения БМП.

На Луганском направлении по позициям возле Сизого били из БМ-21 «Град». Кроме того, здесь применили минометы, гранатометы и противотанковые управляемые ракетные комплексы – возле населенных пунктов Троицкое, Станица Луганская и Новозвановка.

А у Троицкого работали снайперы.