vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1131 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
10-01-2017, 08:48
Просмотров: 363
Комментариев: 0
[Видео]

В зоне АТО ранены 5 военнослужащих

За минувшие сутки на востоке Украины насчитали 46 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получили 5 военнослужащих, сообщает пресс-центр АТО.

На Донецком направлении в районе Авдеевки, Луганского, Зайцево, Красногоровки и Опытного применили минометы разных калибров, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, по Луганскому били из вооружения БМП.

На Луганском направлении по позициям возле Сизого били из БМ-21 «Град». Кроме того, здесь применили минометы, гранатометы и противотанковые управляемые ракетные комплексы – возле населенных пунктов Троицкое, Станица Луганская и Новозвановка.

А у Троицкого работали снайперы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Под Мариуполем сегодня били из БМП

На Мариупольском направлении не стихают обстрелы


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»