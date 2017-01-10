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Рубрика: Новости Мариуполя
10-01-2017, 09:30
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Сегодня в Мариуполе без воды оставили жилые дома, кафе, учебные учреждения и предприятия

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 10 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пансионат ветеранов
  • поликлиника и котельная Водников
  • кафе «Диван», «Коралл», «Зебра», «Козак»
  • Приморская церковь
  • санаторий «Чайка»
  • пограничная часть по пр. Лунина 9
  • Таможня
  • СРЗ
  • гостиница «Меридиан»
  • ЦТП № 52
  • котельная №5
  • пр. Нахимова 88-138
  • пр. Лунина 1-23
  • пер Короленко 1-7
  • ул. Короленко 1-21
  • ул. Гугеля 10-32
  • пер. Банный 2-11
  • ул. Шепотиника 1-12
  • ул. Лепорского 2-28
  • ул. Граверная 1-21
  • Д/с № 70
  • Баня
  • гранд отель
  • лицей по ул. Лепорского
  • хоз.цех. «Азовсталь».

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»