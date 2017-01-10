Сегодня в Мариуполе без воды оставили жилые дома, кафе, учебные учреждения и предприятия

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 10 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 прекращена подача воды по следующим адресам:
- пансионат ветеранов
- поликлиника и котельная Водников
- кафе «Диван», «Коралл», «Зебра», «Козак»
- Приморская церковь
- санаторий «Чайка»
- пограничная часть по пр. Лунина 9
- Таможня
- СРЗ
- гостиница «Меридиан»
- ЦТП № 52
- котельная №5
- пр. Нахимова 88-138
- пр. Лунина 1-23
- пер Короленко 1-7
- ул. Короленко 1-21
- ул. Гугеля 10-32
- пер. Банный 2-11
- ул. Шепотиника 1-12
- ул. Лепорского 2-28
- ул. Граверная 1-21
- Д/с № 70
- Баня
- гранд отель
- лицей по ул. Лепорского
- хоз.цех. «Азовсталь».