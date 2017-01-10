В Мариуполе пьяный мужчина в маршрутке напал на полицейского

6 января в общественном транспорте Мариуполя полицейский, который возвращался домой, сделал замечание одному из пассажиров – мужчина вел себя вызывающе. В результате произошел словесный конфликт, а когда правоохранитель вышел из автобуса – дебошир догнал его и избил.

Как отметили в пресс-службе областного главка полиции, правоохранитель находился в форменной одежде с опознавательными знаками.

Поняв, что натворил, 27-летний пассажир попытался скрыться в другом районе города, но когда его нашли – признался, что был пьян. Его сожительница рассказала, что он последние несколько дней злоупотреблял спиртными напитками и практически не появлялся дома.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Этот работник, как и каждый из 3,5 тысяч полицейских Донецкой области, последние 10 дней дежурил без выходных, чтобы обеспечить спокойствие жителей на новогодние праздники. Сегодня в Кальмиусском суде г. Мариуполя в отношении задержанного будет избираться мера пресечения. Считаю, что человек, который проявил такую ??агрессию к представителю государства, должен содержаться под стражей. Посмотрим, насколько нас поддержит прокуратура и суд», - подчеркнул главный правоохранитель Донетчины Вячеслав Аброськин.