В больнице Днепра скончался шахтер из Донецкой области

1 января текущего года на ПАТ «Шахтоуправление «Покровское» с высоты около 4 метров упал горняк. Пострадавшего доставили в больницу Покровска, после чего его перевезли в больницу имени Мечникова в Днепре.

Вчера, 9 января, 30-летний шахтер скончался от полученных травм, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.