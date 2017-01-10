Розенко: правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и неполные ставки

В Киеве обещают, что правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и неполные ставки в связи с увеличением минимальной заработной платы до 3200 гривен.

«В бюджетной сфере - медицина, здравоохранение, социальная сфера, культура - правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки. Мы взяли это непосредственно под свой контроль», - заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, создана комиссия, которая возьмет этот вопрос под контроль. В ее состав вошли сам Розенко, все профильные министры, представители Государственной инспекции по труду, Государственной фискальной службы.