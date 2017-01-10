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Рубрика: Происшествия
10-01-2017, 13:50
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В Мариуполе автомобиль службы такси попал в ДТП: пострадали 5 человек

На улице Макара Мазая в Кальмиусском районе Мариуполя произошло дорожно-транспортное происшествие: во время разворота «Хюндай» врезался в автомобиль «Дэу», принадлежащий одной из служб такси города.

По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, в результате пострадали оба водителя и 3 пассажира такси. Детей среди них нет.

На месте работают сотрудники Кальмиусского отделения полиции и патрульные полицейские. После проведения следственно-оперативных мероприятий факту будет дана правовая оценка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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