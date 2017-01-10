В поселке под Мариуполем на рынке устроили стрельбу: ранены 3 человека

7 января в 5:00 в поселке Никольское на местном рынке устроили стрельбу. В результате конфликта между двумя компаниями в больницу с огнестрельными ранениями попали 3 человека: 25-летний парень, 60-летний мужчина и 45-летняя женщина.

По информации пресс-службы областного главка полиции, в течение дня злоумышленники были найдены и задержаны. Это два 23-летних жителя Мариуполя.

По данным правоохранителей, той ночью между ними и пострадавшими возник конфликт. В какой-то момент один из мариупольцев, который находился в состоянии алкогольного опьянения, достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону оппонентов.

После этого стрелки скрылись, девушка, которая не пострадала, вызвала медиков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от трех до семи лет.