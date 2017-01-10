На Луганщине применили «Грады», на Донетчине – члены ДНР оборудуют новые позиции и минируют территории

Луганское направление

Основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. В Троицком неоднократно применяли минометы, а также снайперов. Ряд обстрелов состоялся в Новозвановке.

В пограничном и прифронтовом с. Сизое Станично-Луганского района применили установку «Град-П». По фактам, о которых рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 11 обстрелов, в том числе 5 – из тяжелого вооружения.

Донецкое направление

Противник активизировался во всех ключевых районах противостояния – на Светлодарской дуге, в Зайцево, Авдеевке, Опытном. Около половины обстрелов были минометными: по украинским позициям было выпущено более 100 мин. Особенно неспокойно было во второй половине дня. Наиболее мощные и длительные обстрелы состоялись в Луганском. Всего вчера боевые действия на этих рубежах продолжались с перерывами более 10 часов.

«Также отметим, что у Луганского и Новолуганского противник поспешно оборудует новые позиции, минирует территорию, пытается посылать разведгруппы к украинским укреплениям», - добавил Мотузяник.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 обстрелов.