Савченко обнародовала списки пленных и политзаключенных

Народный депутат Украины Надежда Савченко обнародовала на своей странице в Фейсбуке списки пленных, пропавших без вести на Донбассе и политзаключенных, которые находятся в России и Крыму.

Что касается пленных, то это 42 человека от ДНР-ЛНР и 256 – от украинской стороны. «Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще разыскивается Украиной 494 без вести пропавших. Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От ДНР в списках таких людей 524, а от ЛНР - 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256».

Что касается политзаключенных – их всего 146 человек: 44 – которые находятся в украинских тюрьмах и 102 – в России и Крыму.

Полные списки смотрите ЗДЕСЬ.