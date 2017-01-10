На железнодорожном вокзале Мариуполя задержали парня из Винницы с боеприпасами и наркотиками

Сегодня на железнодорожном вокзале Мариуполя силовики обратили внимание на парня, который вел себя подозрительно: увидев людей в погонах, он сразу же развернулся и пошел в противоположную сторону.

Оказалось – не зря: среди одежды 20-летнего жителя Винницы нашли патроны различного калибра (36 штук), сигнальные патроны и ракеты, запал к гранате и коноплю. Все это он планировал вывезти на поезде.

Как заявил задержанный, боеприпасы он вез в качестве сувениров, а наркотики – для собственного употребления.

Сейчас все предметы изъяты и будут направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовных производств за незаконное хранение боеприпасов (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины) и наркотических веществ (ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанных статей, - до 7 лет лишения свободы.