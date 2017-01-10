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Рубрика: Новости Мариуполя
10-01-2017, 18:28
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[Фото]

В Мариуполе появилось кладбище домашних животных

В Мариуполе со временем появилось собственное кладбище домашних животных. Местные жители хоронят своих питомцев в Приморском парке, при этом устанавливая на могилах самодельные памятники с фотографиями домашних любимцев.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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