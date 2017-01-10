Из-за повышения минимальной зарплаты предприниматели по всей Украине закрывают бизнес

Как сообщалось ранее, с 1 января в Украине минимальную заработную плату повысили сразу вдвое – до 3200 гривен. Однако вместе с повышением окладов выросли и налоги, которые для многих оказались «неподъемными».

Итак, единый налог в этом году составит:

для плательщиков 1 группы – 10% от прожиточного уровня или 160 гривен в месяц

для плательщиков 2 группы – 20% от минимальной зарплаты или 640 гривен

для плательщиков 3 группы – 5% без НДС или 3% с НДС от дохода (ничего не изменилось).

Кроме того, минимальная сумма Единого социального взноса (ЕСВ) за наемного работника повысилась до 704 гривен в месяц. При этом страховой взнос обязали платить даже тех, кто не ведет активную деятельность и, соответственно, не зарабатывает на выплату всех налогов.

В результате, по данным исследования, по всей Украине предприниматели закрывают бизнес. Их общее количество сократилось на 128 тысяч 402. Чаще закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, работающие в области предоставления складских (10798) и транспортных услуг (7040).

Такие данные приводит сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.