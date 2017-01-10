В Украине запретили сериал «Отель Элеон»

Государственное агентство по вопросам кино запретило показ в Украине российского сериала «Отель Элеон», который является продолжением «Кухни».

«Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования сериала "Отель" (реж. Федотов А., Маслов А.)», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Данное решение было принято согласно закону о запрете демонстрации российских фильмов и сериалов, снятых после 1 января 2014 года в России.

К слову, в сериале «Отель Элеон» снялась украинская телеведущая Ольга Фреймут.