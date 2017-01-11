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Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 08:08
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Ночью на Мариупольском направлении произошла атака на позиции ВСУ

Сегодня ночью на Мариупольском направлении противники совершили попытку атаки на позиции украинских военных. Это произошло вблизи Тарамчука, завязалось боестолкновение, сообщает пресс-центр АТО.

Других подробностей в Штабе не рассказали. Отмечается только, что нападение было отбито.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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