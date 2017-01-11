Под Мариуполем звучали залпы минометов

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении из минометов велся огонь по позициям военных в районе Талаковки и Водяного. Из гранатометов различных калибров обстреливали укрепления вблизи Марьинки, Водяного, Талаковки, Гнутово и Широкино, а из стрелкового оружия - у Павлополя, Широкино и Новотроицкого.



Кроме того, по военным в районе Новотроицкого огонь вел снайпер, а по Широкино ударили из БМП.