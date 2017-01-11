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Рубрика: Новости Донбасса
11-01-2017, 09:01
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Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге, - волонтер

Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге. Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. Подробностей он не уточняет.

«На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось. Наши очень постарались и самое главное все сделали тихо...  Позиции наши и крепко наши. Уже и опорники на них стоят», - написал он.

Волонтер добавил, что сейчас в блиндажи военных необходимо «организовать 4500 метров электрического кабеля».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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