В зоне АТО применили противотанковые ракетные комплексы и БМП, среди военных есть погибшие и раненые

Как сообщает пресс-центр АТО, в минувшие сутки на Донбассе 49 раз нарушили режим прекращения огня.



На Луганском направлении по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов, по Троицкому - из гранатометов.



На Донецком направлении из минометов различных калибров били по украинским позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному также стреляли из БМП.



В результате боевых действий один военный погиб, двое - ранены, еще один боец травмирован.