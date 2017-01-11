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Рубрика: Новости Донбасса
11-01-2017, 09:20
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[Видео]

В зоне АТО применили противотанковые ракетные комплексы и БМП, среди военных есть погибшие и раненые

Как сообщает пресс-центр АТО, в минувшие сутки на Донбассе 49 раз нарушили режим прекращения огня.

На Луганском направлении по Новозвановке вели огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов, по Троицкому - из гранатометов.

На Донецком направлении из минометов различных калибров били по украинским позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному также стреляли из БМП.

В результате боевых действий один военный погиб, двое - ранены, еще один боец травмирован.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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