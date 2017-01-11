В школах Мариуполя появится новый «предмет» - «Факультатив с полицейским»

В школах на этой неделе стартуют занятия по новому "предмету". Как сообщили в пресс-службе полиции, «Факультатив с полицейским» внедряется в каждой школе области. Здесь не будет оценок, не нужно сдавать экзамены.



В качестве школьных учителей - оперативники уголовного розыска, спецназ, взрывотехники, кинологи. Они будут рассказывать, как уберечься от опасности, узнавать о проблемах детей и помогать в сложных ситуациях, с которыми сталкиваются подростки.



Первый урок проведет начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин в мариупольской школе. А по области к детям придут руководители территориальных подразделений, а затем - работники различных служб полиции.