В школах на этой неделе стартуют занятия по новому "предмету". Как сообщили в пресс-службе полиции, «Факультатив с полицейским» внедряется в каждой школе области. Здесь не будет оценок, не нужно сдавать экзамены.
В качестве школьных учителей - оперативники уголовного розыска, спецназ, взрывотехники, кинологи. Они будут рассказывать, как уберечься от опасности, узнавать о проблемах детей и помогать в сложных ситуациях, с которыми сталкиваются подростки.
Первый урок проведет начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин в мариупольской школе. А по области к детям придут руководители территориальных подразделений, а затем - работники различных служб полиции.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- В школах Мариуполя появится новый «предмет» - «Факультатив с полицейским»
В школах Мариуполя появится новый «предмет» - «Факультатив с полицейским»
В школах на этой неделе стартуют занятия по новому "предмету". Как сообщили в пресс-службе полиции, «Факультатив с полицейским» внедряется в каждой школе области. Здесь не будет оценок, не нужно сдавать экзамены.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В Мариуполе собирают вещи для бездомных и малообеспеченных людей
Сегодня первую партию вещей привезли в пункт обогрева
В Мариуполе пьяный мужчина в маршрутке напал на полицейского
Пострадавший находился в форменной одежде с опознавательными знаками
Редакция «Мариупольских новостей»