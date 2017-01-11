Ясиноватая под обстрелом: повреждено жд депо, на окраине города обесточен поселок

Вчера вечером под обстрел попали окраины Ясиноватой. Есть повреждения инфраструктуры, без света остался поселок.
«Повреждено здание железнодорожного моторвагонного депо РПЧ-12. Кроме того, без света остается поселок Красный Партизан на окраине города», - сообщил ДАН и.о. главы городской администрации Олег Моргун.
Он уточнил, что линии электропередачи, которые питали поселок, были повреждены 9 января, однако электроснабжение на Красный Партизан подавалось. «Вчера нами было принято решение отключить поселок от света во избежание несчастных случаев», — добавил Моргун.
Информации о пострадавших нет.