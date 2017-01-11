Чиновников Донецкой облгосадминистрации обязали использовать украинский язык

Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский подписал распоряжение, которым с 10 января обязывает сотрудников администрации в своей работе использовать только украинский язык. Об этом он сообщил в Фейсбуке.



«Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на использование исключительно украинского языка», - сообщил Жебривский.

По его словам, в прошлом году дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, а затем проверили знания на Радиодиктанте национального единства.



«В 2017 организовываем для наших сотрудников курсы изучения английского языка», - добавил Жебривский.