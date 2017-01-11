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Рубрика: Новости Донбасса
11-01-2017, 10:38
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Чиновников Донецкой облгосадминистрации обязали использовать украинский язык

Председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский подписал распоряжение, которым с 10 января обязывает сотрудников администрации в своей работе использовать только украинский язык. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на использование исключительно украинского языка», - сообщил Жебривский.

По его словам, в прошлом году дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, а затем проверили знания на Радиодиктанте национального единства.

«В 2017 организовываем для наших сотрудников курсы изучения английского языка», - добавил Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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