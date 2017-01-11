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Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 11:09
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Вниманию жителей! Возможны перебои на линии 102

Сегодня к Единому аналитическому сервисному центру подключат Селидово и ряд других населенных пунктов. В течение дня в связи с техническими работами возможны перебои на линии 102, сообщает пресс-служба полиции.

"В этом случае обращайтесь напрямую в дежурные части территориальных подразделений полиции. Приносим извинения за временные неудобства", - отметили в областном главке.

Городские телефоны дежурных частей базовых отделов полиции Донецкой области:

Мариупольский отдел полиции: (0629) 54-16-84

Краматорский отдел полиции: (06264) 7-02-47

Славянский отдел полиции: (06262) 3-44-07

Покровский отдел полиции: (06239) 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98; 063-342-69-43; 050 -020-98-46; 095- 696-17-57

Волновахский отдел полиции: (06244) 4-11-02

Бахмутский отдел полиции: (0627) 44-59-56


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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