Правление Национального банка Украины приняло решение «Об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных». Об этом сообщается на сайте НБУ.
Как говорится в сообщении, по результатам диагностического обследования «Платинум Банка», проведенного в первой половине 2016 года, утвержден необходимый объем докапитализации. Финансовое учреждение должо было обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.
Однако, к указанному сроку банк не достиг положительного значения капитала. В связи с этим, его признали неплатежеспособным.
Национальный банк отмечает, что 97% (197 тысяч человек) всех вкладчиков ПАО «Платинум Банк» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4.8 млрд. грн.
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«Платинум Банк» признан неплатежеспособным: вкладчикам обещают выплаты гарантированной суммы вкладов
Правление Национального банка Украины приняло решение «Об отнесении ПАО «Платинум Банк» к категории неплатежеспособных». Об этом сообщается на сайте НБУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»