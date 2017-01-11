В Донецке задержали медсестру, которая проходила службу в воинской части Мариуполя

В Донецке задержали женщину, которая приехала на неподконтрольную территорию по личным вопросам. Как стало известно, это медсестра, проходившая службу в воинской части Мариуполя.



В Нацгвардии узнали о ее задержании 8 января, а 10 января был подписан приказ об увольнении из-за нарушения трудовой дисциплины. Об этом сообщил пресс-офицер Национальной гвардии Руслан Музычук.



"Руководство Нацгвардии Украины переговоров по данному факту (освобождению медсестры, - ред.) не ведет. У нас было проведено расследование по тому факту, что имел место выезд на временно оккупированные территории работника, работавшего в медпункте воинской части", - пояснил Музычук в эфире "112 Украина".



В НГУ отмечают, что женщина является гражданской служащей и не располагает сведениями, которые могут содержать военную или государственную тайну.