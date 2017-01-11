В школах Мариуполя снят карантин

Как мы писали ранее, с 19 декабря мариупольские школы были закрыты на карантин. А на минувшей неделе эпидситуация улучшилась и уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников снизился на 50,2%.



В связи с этим, карантин был снят и сегодня учебный процесс в школах возобновился. Остается закрытой лишь школа-интернат №37 (продолжают болеть 27% учащихся). Об этом сообщили в Мариупольском городском филиале ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

После продолжительного вынужденного отдыха ученики снова сели за парты.