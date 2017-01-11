К современному колл-центру полиции подключены еще несколько городов Донетчины

Прифронтовые Марьинка и Красногоровка, Покровск, Курахово подключены к Единому аналитическому сервисному центру полиции. Звонки с мобильных операторов жителей этих населенных пунктов уже попадают в колл-центр UASC, сообщили в пресс-службе полиции.



До конца января колл-центр будет принимать звонки со всех городов области и заработает на полную мощность. Сейчас IT-специалисты тщательно готовятся к запуску. Полицейские вручную корректируют геоинформационную базу. Увеличат и количество операторов, сейчас идет отбор и подготовка кандидатов.

Напомним, в настоящее время UASC, который находится в Мариуполе, обслуживает 8 населенных пунктов. Сегодня к колл-центру подключат Селидово и еще несколько городов.



Для населенных пунктов, где нет возможности дозвониться на 102 и в случае технических сбоев, предусмотрены резервные линии связи. Жители могут обращаться в полицию по номерам: 050-346-24-78, 067-623-51-52 и на «горячую линию» 0-800-505-102 (бесплатно со стационарных и мобильных).