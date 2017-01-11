Боевые потери ВСУ за сутки: 1 боец погиб, 3 - ранены

За минувшие сутки в результате боевых действий ВСУ снова понесли потери.



Так, во время обстрелов один военнослужащий погиб, 3 – получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Где это произошло, он не уточнил.



Тем временем появилась информация о том, что в результате обстрела под Новозвановкой один военный погиб, еще один - ранен. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.