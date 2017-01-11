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Рубрика: Новости Донбасса
11-01-2017, 15:00
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Боевые потери ВСУ за сутки: 1 боец погиб, 3 - ранены

За минувшие сутки в результате боевых действий ВСУ снова понесли потери.

Так, во время обстрелов один военнослужащий погиб, 3 – получили ранения. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Где это произошло, он не уточнил.

Тем временем появилась информация о том, что в результате обстрела под Новозвановкой один военный погиб, еще один - ранен. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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