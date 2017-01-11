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Рубрика: Новости Донбасса
11-01-2017, 15:17
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Занятые ВСУ новые позиции на Светлодарской дуге не нарушают Минских соглашений – Штаб

Новые позиции, которые ВСУ заняли в районе Светлодарской дуги, не нарушают Минские соглашения. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Он напомнил, что в последнее время на этом участке фронта произошла активизация боевых действий.

"Как известно, ситуация в последние месяцы там очень напряженная. Там продолжались очень серьезные боевые действия, в результате которых, действительно, подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения. В рамках нашей территории", – сказал Мотузяник.

Он отметил, что таким образом, Минские соглашения не нарушались.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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