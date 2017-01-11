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Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 16:03
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На Мариупольском направлении количество обстрелов выросло в полтора раза

На Мариупольском направлении количество обстрелов выросло в полтора раза и снова достигло среднесуточного уровня прошлых недель в этом направлении – 30 случаев нарушения режима тишины. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Участки боевой активности противника прежние: Марьинский район и восточные подступы к Мариуполю. Преимущественно здесь применялось стрелковое оружие, включая снайперское, и гранатометы, реже – минометы, из которых каждый раз выпускал не более двух мин. Так, за сутки произошло 5 случаев использования минометов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»