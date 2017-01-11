Вчера, 10 января, военнослужащие Нацгвардии задержали на блокпосту в Мариуполе колаборанта. Об этом сегодня рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"Установлено, что он проживает в Донецке, работает врачом и является активным пособником НВФ", - отметил он.
Задержанный был передан следователям.
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Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 16:24
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На блокпосту в Мариуполе задержали врача-колаборанта
Вчера, 10 января, военнослужащие Нацгвардии задержали на блокпосту в Мариуполе колаборанта. Об этом сегодня рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»