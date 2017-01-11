Составлен список главных злодеев планеты по версии Bild

Немецкое издание Bild составило список главных злодеев, которые угрожают миру в 2017 году. В рейтинг вошли 7 политических лидеров.



Так, возглавил этот список президент России Владимир Путин. По мнению журналистов, основная угроза от Путина исходит в плане дестабилизации ситуации в Европейских странах, хакерских атак, и возможного применения ядерного оружия.



Вторым в рейтинге главных негодяев мира значится глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который решил вернуть в страну смертную казнь, что значительно охладило взаимоотношения между Турцией и ЕС.



Третье место - у лидера КНДР Ким Чен Ына, который не раз заявлял о возможном применении ядерных ракет.



На четвертом месте - президент Филиппин Родриго Дутерте, который признавался в убийствах людей.



Пятое место занимает кандидат в президенты Франции от ультраправой партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен. Ее называют угрозой для Евросоюза.



Шестое - президент Сирии Башар Асад, который пошел на жертвы среди гражданских для восстановления своего режима в стране.



Седьмое место за лидером террористической организации “Исламское государство” Абу Бакр Аль-Багдади.