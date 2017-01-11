Рейды продолжаются: в Мариуполе ведут борьбу с незаконной продажей подакцизных товаров

В Мариуполе продолжают проверять торговые точки на наличие лицензий на продажу подакцизной продукции и предотвращению распространения фальсификата, сообщили в пресс-службе горсовета. Рейды проводит управление взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции совместно с представителями департамента экономики и структурных реформ Мариупольского городского совета, налоговой инспекции, райадминистрации и спецподразделением налоговой милиции ГФСУ «Фантом».

Сегодня проверили торговые точки поселка Гуглино Кальмиусского района.



В одном из магазинов района, расположенном по улице Бульварной, 38, было изъято подакцизной продукции на сумму более 10 тысяч гривен. Продавец не смогла предъявить документы на торговлю алкоголем и сигаретами. Кроме того, в ходе обследования выявили продукцию с поврежденными акцизными марками.

По словам начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, сбора и анализа информации Мариупольского горсовета Александра Клименко, проверка магазина прошла по просьбе жителей. Во время рейда здесь изъяли 141 пачку сигарет на сумму более трех тысяч гривен и 305 единиц алкогольной продукции в размере около 7,5 тысяч гривен.

По факту выявленного нарушения составлен административный протокол по ст. 164 Кодекса Украины.