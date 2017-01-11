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Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 17:38
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В Мариуполе возле моря создают современный комплекс для бойцов КОРДа и четвероногого «спецназа»

В Мариуполе появится современный комплекс, где уже с конца месяца в полноценном режиме заработает кинологический центр, а позже на этой территории разместится еще одна база. Было решено, что здесь будет дислоцироваться Корпус оперативно-внезапного действия. Сейчас ведутся соответствующие строительные работы, чтобы переформатировать центр под нужды КОРДа, сообщили в пресс-службе полиции.

Строительство современного комплекса спецназа полиции проходит при содействии градообразующего предприятия ОАО «ММК им. Ильича». Его генеральный директор Юрий Зинченко поддерживает восстановление подразделений полиции, ведь это безопасность целого города и области.

Как идет строительство, проверил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. "Мы строим современный кинологический комплекс на 24 собаки, который должен стать одним из лучших в стране. До этого в Донецкой области такого центра не было. Строительство планируется завершить в ближайший месяц, и служебные собаки, которые выполняют задачи по защите граждан, выявлению боеприпасов, взрывчатки, наконец, обретут свой дом. Это даст возможность полностью восстановить весь боевой состав собак, которые будут служить на благо Украины", - отметил генерал.

Возрождение кинологического центра было начато в конце июля 2016 года. Тогда на службе был только один пес.

"Сегодня службу несут 10 собак с разной специализацией. И есть три щенка, которые до июня этого года будут готовы приступить к своим служебным обязанностям", - рассказал и.о. начальника кинологического центра ГУНП в Донецкой области Леонид Котов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»