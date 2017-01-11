На КПВВ жители неподконтрольных территорий смогут получить украинский паспорт

На заседании Кабинета министров 11 января было принято решение о предоставлении административных услуг жителям неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом пишут "Украинские новости".



В документе сообщается, что люди, которые проживают на неподконтрольных территориях, смогут получить паспорт гражданина Украины на контрольно-пропускных пунктах вблизи линии разграничения. Также на КПВВ собираются выдавать акты о регистрации браков.



Предложенные меры правительство планирует реализовать до апреля.



Кроме того, на пунктах пропуска планируют оборудовать точки доступа к высокоскоростному интернету, а также продавать украинскую и мировую прессу.



Напомним, после начала боевых действий в неконтролируемых районах Донецкой и Луганской областей прекратили работу все государственные структуры Украины.