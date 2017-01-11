На заседании Кабинета министров 11 января было принято решение о предоставлении административных услуг жителям неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом пишут "Украинские новости".
В документе сообщается, что люди, которые проживают на неподконтрольных территориях, смогут получить паспорт гражданина Украины на контрольно-пропускных пунктах вблизи линии разграничения. Также на КПВВ собираются выдавать акты о регистрации браков.
Предложенные меры правительство планирует реализовать до апреля.
Кроме того, на пунктах пропуска планируют оборудовать точки доступа к высокоскоростному интернету, а также продавать украинскую и мировую прессу.
Напомним, после начала боевых действий в неконтролируемых районах Донецкой и Луганской областей прекратили работу все государственные структуры Украины.
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На КПВВ жители неподконтрольных территорий смогут получить украинский паспорт
На заседании Кабинета министров 11 января было принято решение о предоставлении административных услуг жителям неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом пишут "Украинские новости".
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Редакция «Мариупольских новостей»