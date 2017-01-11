В Мариуполе предприниматели начали сворачивать свой бизнес

Как мы уже писали ранее, по всей Украине предприниматели массово закрывают свой бизнес. Причина в повышении единого социального взноса, который с начала года обязали платить даже тех, кто не ведет активную деятельность.



В результате налоги для многих оказались не по карману. Количество частных предприниателей в Украине сократилось почти на 130 тысяч. Лидерами являются Киевская область – закрылось более 17 тысяч предпринимателей, Харьковская - свыше 12 тысяч, и почти столько же в Днепропетровской области.



Мариуполь не стал исключением. По данным налоговых служб, в городе зарегистрировано около 13 тысяч предпринимателей, из которых платят ЕСВ почти 8 тысяч. С начала года за 6 рабочих дней бизнес закрыли почти 500 предпринимателей. При этом специалисты уверяют, что закрываются только те, кто деятельностью не занимался, таким образом на бюджет города это не повлияет.



Сами же предприниматели говорят, что если налоги не пересмотрят, то ФЛП продолжат закрываться, а малый и средний бизнес окажется под угрозой вымирания.