Правительство на пути „осовременивания“ пенсий

Сегодня, 11 января 2017 года, после правительственного заседания вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил журналистам о том, что стартует „осовременивание пенсий“ в первой половине 2017 года, после ожидаемого привлечения 40-50 миллиардов гривен в результате повышения в стране уровня минимальной заработной платы до 3200 гривен.



Как передаёт УНИАН, отвечая на вопрос журналистов о планах правительства по „осовремениванию пенсий“, чиновник ответил: „Мы хотим начать осовременивание пенсий раньше. Нам нужен месяц-два, чтобы понять, привлечём ли мы дополнительный ресурс“.



Представитель власти отметил, что правительством уже разработано большинство механизмов качественного изменения пенсионного обеспечения, их дальнейшая имплементация ожидает лишь привлечение средств.



Поясняя свою мысль, Розенко подчеркнул: „Чтобы провести осовременивание пенсий, нам необходим дополнительный ресурс в 40-50 млрд. грн. Все механизмы есть, все схемы осовременивания пенсий есть, есть чёткое понимание, есть законодательные акты, все готово. Нет лишь одного - дополнительного ресурса Пенсионного фонда. Мы надеемся, что получим дополнительный эффект от повышения минимальной заработной платы до 3200 грн.“.



Запланированное украинским правительством „осовременивание пенсий“ гражданам страны на 2017 год, по словам вице-премьер-министра, сказанным в ноябре 2016 года, коснётся 5 миллионов пенсионеров.

На данный момент Пенсионный фонд Украины не готов к такому шагу, не хватает финансовых ресурсов. При этом Павел Розенко заверяет, что в Кабинете министров существует чёткое понимание необходимости принятия соответствующих решений, кроме того, проработаны законодательные акты, которые ожидают своего принятия.



Не хватает только одного – дополнительного ресурса, но его Пенсионный фонд должен получить от удвоенного повышения минимальной заработной платы, в том числе и в частном секторе.



„Этот дополнительный ресурс мы используем для выравнивания ситуации и восстановления справедливости в пенсионном обеспечении“, - сказал министр.



В 2017 году, как пояснил Розенко, минимальная пенсия будет повышаться в два этапа: на первом этапе это произойдёт с 1 мая 2017 года, а затем – с 1 декабря 2017 года.



Но чуда не произойдёт, ведь на эти цели в Государственный бюджет Украины заложено „наноповышение“ – всего лишь 10%, о чём тут можно говорить…