vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1538 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Мариуполя
    • /
  • Парад Дедов Морозов и Снегурочек, сюрпризы и подарки: 14 января состоится закрытие главной ёлки Мариуполя

Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 19:01
Просмотров: 327
Комментариев: 0
[Фото]

Парад Дедов Морозов и Снегурочек, сюрпризы и подарки: 14 января состоится закрытие главной ёлки Мариуполя

Мариупольцев и гостей города приглашают на театрализованное закрытие городской елки «Новый год, до новых встреч!». Все начнется 14 января в 15:00 на Театральной площади.

По словам организаторов, здесь состоится Парад Дедов Морозов и Снегурочек, конкурс на лучшего Деда Мороза «Веселая борода». На сцене выступят коллективы городских учреждений культуры.

Участников и зрителей праздника ожидают приятные сюрпризы и подарки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В школах Мариуполя снят карантин

Сегодня учебный процесс возобновился


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»