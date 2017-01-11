Мариупольцев и гостей города приглашают на театрализованное закрытие городской елки «Новый год, до новых встреч!». Все начнется 14 января в 15:00 на Театральной площади.
По словам организаторов, здесь состоится Парад Дедов Морозов и Снегурочек, конкурс на лучшего Деда Мороза «Веселая борода». На сцене выступят коллективы городских учреждений культуры.
Участников и зрителей праздника ожидают приятные сюрпризы и подарки.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Парад Дедов Морозов и Снегурочек, сюрпризы и подарки: 14 января состоится закрытие главной ёлки Мариуполя
Рубрика: Новости Мариуполя
11-01-2017, 19:01
Просмотров: 327
Комментариев: 0
Парад Дедов Морозов и Снегурочек, сюрпризы и подарки: 14 января состоится закрытие главной ёлки Мариуполя
Мариупольцев и гостей города приглашают на театрализованное закрытие городской елки «Новый год, до новых встреч!». Все начнется 14 января в 15:00 на Театральной площади.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В школах Мариуполя снят карантин
Сегодня учебный процесс возобновился
У мариупольцев появилась возможность создать мурал, который украсит Кальмиусский район
Райадминистрация объявила конкурс
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»