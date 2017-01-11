Субсидии-2017: что изменится в этом году

В этом году на субсидии выделили рекордную сумму – 51 миллиард гривен. При этом правительство планирует пересмотреть нормативы потребления, на которые начисляются субсидии. В первую очередь речь идет о льготах на природный газ.



Так, вместо 5,5 кубометров газа на отопление одного квадратного метра жилья планируют выделять 4 кубометра. Выходит, субсидию будут выделять на меньший объем газа, и украинцам придется либо снизить свое потребление, либо платить по полной стоимости за "лишнее". К слову, несколько лет назад норма составляла 11 кубометров голубого топлива.



А вот главное главное запланированное нововведение – монетизация субсидий. В правительстве рассматривают возможность перечислять деньги, выделенные на субсидии, непосредственно потребителям. Это, как считают в Кабмине, будет стимулом для экономии – чем меньше потратили на "коммуналку", тем больше денег осталось. Напомним, сейчас "сэкономленные" средства переходят на следующий месяц.