vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1592 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
11-01-2017, 19:54
Просмотров: 1601
Комментариев: 0
[Фото]

Донетчина вошла в тройку областей, которые «пасут задних» в реализации инфраструктурных проектов

Донецкая область вошла в тройку регионов, которым меньше всего удалось реализовать проектов развития. Хуже результаты лишь в Запорожской и Луганской областях.

Так, в 2016 году из Государственного фонда регионального развития для Донетчины было выделено почти 240 млн. грн. на реализацию инфраструктурных проектов, сообщает «Вчасно».

По итогам года реализовано 75,5% проектов, утвержденных комиссией Минрегиона, и освоено около 181 млн. грн. Сэкономленные в результате торгов 17,5 млн. грн. были частично перераспределены на другие проекты.

По словам первого заместителя главы ДонОГА Евгения Вилинского, абсолютными лидерами по реализации проектов развития стали Дружковка, Селидово и Добропольский район, которым удалось полностью освоить выделенные фондом средства.

Неэффективной считает руководство области работу Краматорска ( 77,7%), Волновахского (60,4%) и Александровского (78,5%) районов.

Не удалось реализовать запланированное в Славянске, Константиновском районе, а в Мариуполе так и не успели купить троллейбусы.

«В отдельных случаях реализации помешала слишком длинная процедура торгов, в том числе их отмена. Определенные проблемы заключались в некорректно составленной тендерной документации, отсутствии достаточной конкуренции на торгах», — отмечает Вилинский.

По его словам, представители отдельных органов самоуправления фактически самоустранились от контроля за выполнением работ на их объектах, системно начали работать с подрядчиками лишь в конце года, когда во многих случаях нельзя было что-то изменить.




Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»